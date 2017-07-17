Каким будет новый iPhone: в СМИ сообщают о «полном спектре 3D-возможностей»

У нового iPhone будет лазерный датчик дополненной реальности

Новый смартфон компании Apple, возможно, будет оснащен лазерным датчиком глубины, что обеспечит более качественное отображение дополненной реальности. Об этом сообщает Fast Company со ссылкой на информированный источник, однако от Apple никаких официальных комментариев не поступало. Выход нового iPhone запланирован на осень.

Похожая информация о том, что iPhone 8 будет оснащен «полным спектром 3D-возможностей» в начале года поступила и от MacRumors.

В Fast Company утверждают, что новая технология, включая лазер, линзу, детектор и электронику, обойдется Apple всего в 2 доллара на один смартфон. Однако, такой 3D-сенсор не будет достаточно мощным, чтобы создавать трехмерные модели, на создание которых способны системы беспилотников.

Ожидается, что 3D-датчиком будет оснащена следующая модель iPhone, выпуск которой намечен на осень текущего года. В крайнем случае, это обновление будет отложено до выпуска следующей модели в 2018 году.

Более того, в Bloomberg сообщают, что Apple Inc. намерена оснастить свой новый iPhone технологией распознавания лиц, заменив ею сканер отпечатков пальцев Touch ID.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Samsung впервые может обойти Apple по прибыли. Samsung Electronics во втором квартале 2017 увеличила операционную прибыль на 72% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Таким образом, согласно предварительным расчетам, она достигнет рекордных 14,1 трлн вон (12,1 млрд долларов).

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По материалам hightech.fm