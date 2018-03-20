close-btn
PaySpaceMagazine

В Европе тестируют невидимые платежи в кафе

20.03.2018 16:17

В Испании будут использовать систему распознавания лиц для упрощения процесса оплаты

BBVA тестирует технологию распознавания лиц. Фото: bbva.com

Испанская банковская компания BBVA тестирует систему распознавания лиц в своих внутренних кафетериях. Эта система способна распознавать лица пользователей и их заказы на подносах, а затем взимать плату с привязанных к аккаунтам посетителей кредитных карт. Это программа проходит в рамках стратегии, направленной на то, чтобы сделать платежи «невидимыми».

Более 1 тыс сотрудников банка уже загрузили экспериментальное приложение. Тестирование началось с биометрической системы распознавания лиц на основе технологии Veridas, созданной испанским банком и Das-Nano в 2017.

Разработанное в сотрудничестве с партнером-рестораном Sodexo Iberia, приложение дополнительно позволяет пользователям разделять счет с другими посетителями и включает в себя программу лояльности и скидки.

Следующий этап разработки — попытка реализовать подобный сервис в обычных ресторанах самообслуживания.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Samsung разрабатывает технологию распознавания лиц 3D. Согласно новостям от 9to5mac, компания обратилась за помощью к израильскому стартапу Mantis Vision. Совместно они сделают процесс идентификации еще более надежным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Китае полиция тестирует смарт-очки для распознавания лиц

Рубрики: МирНовостиТехнологии
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме