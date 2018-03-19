Samsung разрабатывает технологию распознавания лиц 3D

Новая 3D технология должна составить конкуренцию Face ID от Apple

Согласно новостям от 9to5mac, компания обратилась за помощью к израильскому стартапу Mantis Vision.

Samsung запустила распознавание лиц раньше Apple, но это была 2D технология. Такой способ идентификации было легко обойти как фотографиями, так и видео. Фактически, эта технология недостаточно безопасна для использования в защищенных приложениях, таких, например, как платежи.

Также имеется информация, что Mantis работает над технологией для смартфона нового поколения Samsung Galaxy S10. Более того, ранее сообщалось, что Mantis также работает с фирмой Namuga над модулем камеры для интеграции программного обеспечения 3D-зондирования.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что cмартфоны Samsung превратятся в платежные терминалы. Samsung Electronics и Mobeewave подписали договор о глобальном партнерстве. Это позволит Mobeewave запатентовать технологию личных бесконтактных платежей на устройствах Samsung.

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