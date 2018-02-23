Смартфоны Samsung превратятся в платежные терминалы

Компании Mobeewave и Samsung представят новое решение в сфере бесконтактных платежей

Samsung Electronics и Mobeewave подписали договор о глобальном партнерстве. Это позволит Mobeewave запатентовать технологию личных бесконтактных платежей на устройствах Samsung.

Это решение позволит людям принимать платежи с бесконтактной карты или мобильного кошелька, используя только свой телефон. По сути, это превратит смартфон в портативный платежный терминал. По условиям соглашения, решение Mobeewave будет доступно для коммерческого использования на флагманских моделях Samsung на целевых рынках по всему миру.

Разработанная с акцентом на безопасность, эта запатентованная технология шифрует персональную информацию пользователя и гарантирует, что на устройстве не сохранятся конфиденциальные данные.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что мобильный кошелек Samsung Pay запустился в двадцатой по счету стране. Самый широко распространенный в мире мобильный платежный сервис теперь доступен на 20 мировых рынках.

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По материалам thepaypers.com