Киевлян все чаще грабят на территории банковских отделений

Найти злоумышленников получается далеко не всегда

Из банковских отделений в столице у киевлян вовсю воруют личные вещи и драгоценности. Не жалеют воры и сами банки: у сотрудников пропадают личные вещи, а банкоматы опустошаются. Так, по данным Киевской полиции, за этот год в столице открыли 56 уголовных дел по факту воровства на территории банковских отделений.

В это число входит как пропажа ценностей из банковских ячеек и денег из банкоматов, так и более мелкие преступления, вроде краж личных вещей посетителей или работников финучреждений.

И хотя, по словам правоохранителей, банки зачастую помогают следствию (предоставляют сведения, документацию, записи с камер и прочее), из более, чем полусотни таких инцидентов, лишь 10 лицам сообщено о подозрении.

В полиции заверили, что по завершению следствия вещи возвращаются их собственникам. Также потерпевшие могут подать иск на злоумышленника о компенсации материального и морального вреда. Правда, правоохранители не уточнили, как долго могут длиться такие разбирательства и часто ли на деле получается вернуть хотя бы часть украденного.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что киевское метро оборудуют видеокамерами с системой распознавания лиц. Сначала камеры появятся в вестибюлях, а затем и в вагонах столичного метро.

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По материалам ubr.ua