Китай запретил ICO временно: будет введено лицензирование — чиновник

Правительство и регуляторы уже разрабатывают соответствующие нормы

Во время интервью для государственной телевизионной сети CCTV-13 исследователь Института финансов и банковского дела Ху Бинг заявил, что запрет правительства на первичное размещение монет (ICO) носит временный характер.

Китайская академия общественных наук и ее Институт финансов и банковского дела входят в состав Государственного совета Китайской Народной Республики, главного административного органа страны. Институт финансов считается госструктурой, а его исследователи — чиновниками.

В своем интервью Бинг объяснил, что приостановление ICO и заявления правительства о том, что этот метод сбора средств является незаконным — временные меры. Они будут иметь силу до тех пор, пока местные финансовые регуляторы не введут необходимые нормативные рамки и политику как для инвесторов, так и для проектов.

Бинг подчеркнул, что китайское криптосообщество должно понять, что правительство не «запретило» ICO, а лишь «приостановило» их. Такой комментарий чиновника говорит о намерении правительства возобновить проведение ICO в ближайшем будущем. Бинг также отметил, что китайское правительство и финансовые регуляторы в настоящее время рассматривают введение программы лицензирования для первичного размещения монет.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что еще одна страна может ввести регулирование ICO. Токены уже приравняли к ценным бумагам финансовые регуляторы в США, Канаде и Сингапуре.

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По материалам cointelegraph.com