Еще одна страна может ввести регулирование ICO

Токены уже приравняли к ценным бумагам финансовые регуляторы в США, Канаде и Сингапуре

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) заявило, что внимательно изучает феномен ICO. Представители FCA убеждены, что большинство токенов, проданных в рамках этого способа привлечения финансирования, подпадают под действующую нормативно-правовую базу страны.

В Управлении признали, что криптовалюты открывают перед стартапами новые возможности по привлечению капитала и позволяют инвесторам существенно расширить поле своей деятельности. Однако в этом контексте могут возникать проблемы с защищенностью инвесторов, поскольку стоимость токенов меняется со временем в зависимости от того, насколько успешно бизнес, вышедший на ICO, использует полученные средства.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в РФ к концу осени могут принять законы о криптовалюте. Госдума к концу осенней сессии сможет принять законодательство, регулирующее оборот криптовалют на территории страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Регулирование криптовалют: анализ по странам

По материалам forklog.com