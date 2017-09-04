В РФ к концу осени могут принять законы о криптовалюте

Госдума к концу осенней сессии сможет принять законодательство, регулирующее оборот криптовалют на территории страны

Как сообщил Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы РФ по финрынку, в ближайшее время будет создана рабочая группа по обсуждению основных принципов регулирования рынка криптовалют. Он также добавил, что проведет совещание по этому вопросу с представителями центрального банка и Минфина.

Чиновникам предстоит определить, кто будет регулировать оборот криптовалюты, какие налоговые инструменты следует использовать и какие субъекты будут иметь право торговать криптовалютой.

Взгляды в правительстве РФ на крипторынок разнятся. К примеру, заместитель министра финансов страны заявлял, что торговля биткоинами должна производиться исключительно квалифицированными инвесторами. В то же время, интернет-омбудсмен ранее обнародовал планы о создании нового блокчейна.

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Ранее сообщалось о том, что совет финстабильности урегулирует статус криптовалюты в Украине. Состоялось заседание, в ходе которого «пообещали урегулировать статус Биткоина».

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По материалам coindesk.com