Биткоин в Украине: Совет финстабильности урегулирует статус криптовалюты

Сегодня состоялось заседание, в ходе которого «пообещали урегулировать статус Биткоина»

Совет финансовой стабильности намерен урегулировать статус криптовалют в Украине. Крипто-сообщество настроено очень позитивно.

Об этом написал народный депутат Алексей Мушак на своей странице в Facebook.

По его мнению, неопределенность правового статуса не может быть причиной для следственных действий со стороны силовых органов. На данном этапе созвана рабочая группа для разработки более основательной позиции регуляторов по вопросу статуса криптовалют.

В предвкушении позитивных новостей от Совета финстабильности для всего крипто-сообщества Украины основатель Distributed Lab Павел Кравченко в стенах Нацбанка рассказал о принципе работы бумажного кошелька для Биткоина. Такой кошелек представляет собой своего рода сертификат с «зашитым» внутрь секретным ключом от счета в биткоинах. Чтобы потратить средства со своего биткоин-счета, необходимо ввести секретный ключ в электронный кошелек и провести транзакцию.

Также, на бумажном кошельке для Биткоина указан открытый ключ, т. е. номер счета владельца, на который любой человек может отправить средства.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в кафе в Пуще-Водице принимают биткоины. Посетители уже протестировали новый метод оплаты и остались довольны.

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