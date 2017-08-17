Китайские компании-гиганты инвестируют миллиарды в мобильного оператора

Alibaba, Baidu, Didi Chuxing, JD.com и Tencent инвестируют почти $12 млрд долларов в государственного мобильного оператора China Unicom

У China Unicom насчитывается 269 млн клиентов. Это делает его вторым по величине оператором в Китае и одним из крупнейших в мире.

Многомиллиардные инвестиции осуществляются в рамках государственной стратегии «смешанной собственности», которая была объявлена в 2014 году и поощряет государственные учреждения к привлечению частного капитала. По сути, это сродни частичной приватизации национальных активов с целью ускорить рост экономики.

Мобильный оператор заявил, что благодаря сделке сможет переосмыслить свою корпоративную структуру и поощрить более новаторское мышление в своих подразделениях. Кроме того, сотрудничество с компаниями из различных секторов призвано помочь China Unicom продвинуться вперед в облачных технологиях, больших данных, интернете вещей, искусственном интеллекте и других областях.

Часть вложенных средств также будет направлена на пилотирование и последующий запуск 5G в Китае.

Группа из дюжины инвесторов, в которую входит страховой гигант China Life, будет владеть коллективной 35% долей в бизнесе China Unicom в Гонконге и получит три места в совете.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что крупные банки боятся конкуренции китайских финтех-гигантов. Крупнейшие финучреждения мира начинают публично признавать доминирование мобильных методов оплаты, предоставляемых китайскими компаниями.

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По материалам techcrunch.com