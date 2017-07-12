Клиенты 22 украинских банков совершили подозрительные операции

Национальный банк в I полугодии 2017 направил правоохранителям 10 писем о подозрительных операциях клиентов 22 банков

Чаще всего эта информация касалась проведения клиентами банков рисковых финансовых операций с наличными средствами в значительных объемах. А также операций по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капитала из страны.

По словам директора Департамента финансового мониторинга, Игоря Березы, для предотвращения банковских рисков в сфере финансового мониторинга НБУ ввел риск-ориентированный подход, который позволяет банкам оценить реальные финансовые возможности клиентов, желающих осуществлять финансовые операции.

Это положительно повлияет на возможность банков качественно анализировать финансовые операции, чтобы выявить подозрительные или схемные финансовые операции.

Взаимодействие Национального банка с правоохранительными органами происходит на постоянной основе, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Напомним, финансовые операции на сумму свыше 150 тыс грн относятся к операциям, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщили о том, что НБУ нашел 84 нелегальных обменника. Больше всего таких пунктов (29) выявлено в Ивано-Франковской области.

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