Количество пользователей Apple Pay за год удвоилось

У Apple Pay по всему миру насчитывается около 127 млн активных пользователей

Количество активных пользователей Apple Pay в 2017 году выросло более чем вдвое — с 62 млн до 127 млн.

Хотя Apple не раскрывает точной статистики по своему мобильному платежному сервису, цифры подсчитали аналитики на основе отчетов ритейлеров.

Отмечается, что общее количество банков, поддерживающих Apple Pay, в глобальном масштабе увеличилось на 41% по сравнению с прошлым годом (до 2 707 банков).

Кроме того, по данным Apple, сервисом больше пользуются за пределами США, чем внутри страны (3 из 4 платежей совершаются за рубежом). Около 89 млн человек, использующих Apple Pay, находятся не в США. При этом более половины американских ритейлеров принимают этот способ оплаты.

Хотя 127 млн пользователей — впечатляющие цифры, это всего лишь около 16% из 795 млн активных пользователей iPhone. Поэтому у Apple еще большой потенциал для роста в сфере платежей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Apple Pay вскоре станет доступен на новом рынке. На местном сайте Apple уже появилась страница Apple Pay.

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По материалам thepaypers.com