Количество пользователей Facebook Messenger достигло рекорда

Facebook Messenger может смело называть себя самым популярным приложением для обмена сообщениями в западных странах

В Facebook объявили, что приложение компании Facebook Messenger теперь насчитывает 1,3 млрд пользователей в месяц, что делает его самым популярным приложением для обмена сообщениями в западных странах.

Для сравнения, в апреле Messenger насчитывал 1,2 млрд ежемесячных пользователей, а в июле 2016 года – 1 млрд.

Среди ближайших конкурентов Facebook Messenger на рынке:

— Китайский WeChat с 938 млн ежемесячных пользователей по состоянию на май,

— Tencent QQ в Китае с 861 млн ежемесячных пользователей по итогам первого квартал 2017 года

— Snapchat с 173 млн ежедневных пользователей по итогам второго квартала 2017 года (хотя не все используют его для обмена сообщениями ).

Хотя приложению потребовалось всего шесть месяцев, чтобы перейти от 800 млн до 1 млрд пользователей, рост количества пользователей Messenger замедлился в последние годы.

Facebook также сообщил, что приложение для обмена фото и видео Messenger Day теперь насчитывает 70 млн ежедневных пользователей всего через шесть месяцев после запуска. Для сравнения, Instagram Stories потребовалось всего два месяца, чтобы достичь показателя 100 млн пользователей, а WhatsApp Status уже мог похвастаться 175 млн пользователей спустя 10 недель.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Facebook тайно разрабатывает собственного голосового помощника. Информация об этом попала в СМИ в результате утечки. Разработчик Блейк Цузаки нашел намеки на голосового помощника в коде последней версии мобильного приложения Facebook.

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По материалам techcrunch.com