Коммунальные платежи по QR-коду доступны еще в одном городе Украины

Жители Черновцов смогут оплачивать «коммуналку» с помощью QR-кода

Сегодня, 29 ноября, в Черновцах презентовали новую технологию для оплаты коммунальных платежей. Заплатить по счетам можно с помощью QR-кода и мобильного приложения Privat24.

Отныне жители города смогут оплатить сразу все потребленные коммунальные услуги единым платежом, потратив на это считанные минуты. Комиссия за услугу составит 1 грн.

Плакаты с QR-кодами будут размещены в черновицких отделениях ПриватБанка и в коммунальных учреждениях города. Планируется также размещение кодов на коммунальных платежках, которые рассылаются черновчанам по домашним адресам.

Оплата коммунальных платежей с помощью QR-кода проходит быстро, просто и исключает ошибки в реквизитах. Для этого достаточно загрузить на смартфон мобильное приложение Privat24, отсканировать из приложения QR-код и ввести поисковые данные. Это может быть адрес, Ф.И.О. или личный счет клиента. Далее необходимо сверить показания счетчиков, сумму платежей и выбрать карту с которой состоится оплата. Единую квитанцию ​​по платежу можно отправить себе на e-mail, сохранить в смартфоне или распечатать в ближайшем терминале самообслуживания ПриватБанка.

Те клиенты, у кого еще нет гаджета для установки приложения Privat24, могут произвести оплату через QR-код в отделениях ПриватБанка с помощью планшета сотрудника отделения.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Новый сервис уже запущен в нескольких городах Украины — Полтаве, Мариуполе, Черкассах, Ивано-Франковске. Технология «Платежи по QR-коду» является открытой национальной платформой.

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По материалам: molbuk.ua