Компания Amazon создаст говорящий дрон

Онлайн-гигант продолжает обыгрывать идею доставки дронами

Компания Amazon подала в Управление по патентам и товарным знакам США патентную заявку на создание говорящих дронов. Решение позволит обеспечить безопасность клиентов, ведь беспилотник сможет предупреждать о потенциальной опасности.

Согласно патенту, дроны Amazon смогут вести голосовой диалог с находящимся рядом человеком, чтобы запрашивать информацию и/или отвечать на вопросы. Это решение будет полезно не только в целях безопасности, но и для удобства клиентов. Например, говорящий дрон можно попросить перенести доставку на другое время.

Помимо этого, в патенте упоминается, что беспилотник будет просить человека идентифицировать себя, прежде чем отдавать ему заказ.

Amazon пока не гарантирует, что доставки дронами будут проходить безупречно. Так, в патенте указано, что дрон может разрядиться, врезаться во что-либо или запутаться в чем-то. Благодаря возможности говорить дрон сможет попросить находящегося рядом человека выполнить необходимое действие: сообщить о местонахождении дрона, переместить его, распутать, отправить в центр управления или к месту подзарядки.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что голосовой помощник Amazon Alexa поможет с покупкой продуктов питания. Продуктовый онлайн-магазин запустит приложение для голосового помощника Alexa.

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По материалам thedrive.com