Вслед за Amazon: Walmart запустит дирижабль с дронами для доставки

В борьбе за доллары покупателей заядлые конкуренты Amazon и Walmart изобретают и перенимают друг у друга новые коммерческие решения

Около года онлайн-гигант Amazon подал патентную заявку на «летающий склад», из которого дроны отправлялись бы прямо к двери заказчика. Теперь и компания Walmart Stores Inc подала подобную заявку на дирижабль, который перевозил бы дроны для доставки товаров.

В патентной заявке указано, что дирижабль Walmart будет летать на высоте от 500 до 1000 футов и содержать несколько пусковых отсеков, из которых будут отправляться как контролируемые человеком, так и беспилотные дроны для доставки.

Передвижной летающий склад может помочь Walmart сократить расходы, устраняя необходимость наземных перевозок, которые часто осуществляются сторонними логистическими компаниями.

Напомним, Amazon является главным конкурентом для Walmart, предлагая быструю доставку и более дешевые продукты с доставкой прямо к двери покупателя. Но Walmart по-прежнему является крупнейшим розничным торговцем в мире и имеет физическое преимущество перед Amazon в виде крупных магазинов во всех штатах США.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Alibaba и Walmart отчитались о доходах. Alibaba продолжает сопровождать успех, а Walmart переживает не лучшие времена

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По материалам techcrunch.com