Стало известно, сколько украинцы тратят на покупки в Интернете

За первое полугодие 2017 года украинцы потратили онлайн 6 млрд грн, закупив на 44% больше товаров, чем в прошлом году

Самыми активными стали интернет-предприниматели из Харькова — за год они отправили 239 тыс посылок по всей стране. На втором месте — Киев (238 тыс), на третьем — Одесса (149 тыс). Жители Львова, несмотря на небольшие объемы онлайн-торговли (всего 37 тыс), интенсивнее других осваивают рынок: за год предпринимателей в городе стало на 11% больше (в других городах прирост около 7-8%).

Что касается торговых потоков, то больше всего товаров идет из Харькова в Киев (126 тыс заказов), из Киева в Одессу (83 тыс) и из Одессы в Киев (80 тыс).

При этом на рынке онлайн-коммерции сложились новые тренды. Если раньше главными двигателями роста электронной коммерции были одежда, техника и товары для дома, то сейчас им на смену пришли новые перспективные направления — торговля продуктами, инструментами, книгами, товарами для хобби, красоты и здоровья.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине растет популярность мобильного шопинга. Пользователи, которые совершают покупки с мобильных, ведут себя несколько иначе, чем те, кто использует для покупок компьютер.

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По материалам ubr.ua