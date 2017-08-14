Компания Apple зарегистрировала в Украине торговую марку

Американская компания получила свидетельство от Укрпатента
Компания Apple Inc. зарегистрировала в Украине торговую марку Premium Reseller. Об этом свидетельствуют данные в системе выдачи свидетельств Укрпатента.
Свидетельство на эту торговую марку позволяет Apple оказывать услуги магазинов по демонстрации и розничной продаже компьютеров, ПО и потребительской электроники. ТМ Premium Reseller также охватывает услуги онлайн-магазинов.
Патент также распространяется на проектирование интернет сайтов, музыки, фотографий и видеопродукции и потребительской электроники, а также поддержку и техническое обслуживание.
Apple зарегистрировала бренд Premium Reseller на четыре класса товаров и услуг: 35, 37, 41, 42.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что украинские пользователи жалуются на проблемы с денежными переводами PayPal из Украины. При этом осуществлять платежи за товары или услуги на американских торговых площадках украинские пользователи по-прежнему могут.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Всемирный банк будет пользоваться системой ProZorro для закупок в Украине
По материалам hubs.ua