Всемирный банк будет пользоваться системой ProZorro для закупок в Украине

Всемирный банк завершил оценку функционирования электронной системы публичных закупок ProZorro

Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития, это нужно было для того, чтоб проверить, соответствует ли ProZorro требованиям Многостороннего банка развития (MDB — Multilateral Development Bank) о проведении электронных публичных закупок с использованием механизмов электронных реверсивных аукционов.

В министерстве объясняют, что электронный реверсивный аукцион — это электронная закупка, предусматривающая проведение открытых торгов между организацией-покупателем и рядом поставщиков. При этом поставщики конкурируют друг с другом путем снижения цены. Именно по такому принципу осуществляются закупки в ProZorro.

Всемирный банк сделал положительное заключение по использованию ProZorro по методам закупок «Закупки в свободной торговле» и «Национальные конкурсные торги», как это предусмотрено в «Правилах публичных закупок по займам Международного банка реконструкции и развития и кредитам и грантам Международной ассоциации развития».

По результатам этой оценки Всемирный банк убедился, что может использовать ProZorro для проведения закупок товаров, услуг и работ в Украине.

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Ранее сообщалось о том, что за год бизнес продал государству товаров и услуг на миллиарды гривен. После вступления в силу Закона “О публичных закупках” органы государственной власти и госпредприятия обязаны проводить все сверхпороговые закупки онлайн.

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