Год Prozorro: сколько денег сэкономила система электронных закупок

Система публичных электронных закупок Prozorro отмечает год работы по Закону «О публичных закупках»

В апреле прошлого года государственные организации в Украине начали массово переводить все свои закупки в систему электронных публичных закупок Prozorro. А с 1 августа 2016 года система стала обязательной по всей территории Украины. Уже за первые 3 месяцы работы переход на электронную систему закупок ProZorro принес 16% экономии средств.

Сегодня, спустя год после перехода всех государственных тендеров в систему Prozorro, команда подбивает итоги. С основными цифрами можно ознакомиться в картинках ниже. На своей странице в Facebook команда Prozorro написала:

Мы не можем сказать, что этот год был легким. Конечно, сталкивались с различными вызовами, но все препятствия преодолевали и двигались уверенно вперед! Год назад пессимисты пугали нас страшилками, но видимо сегодня всем понятно, что ProZorroм — это успех. И мы стоим!

За год количество процедур в системе выросло на 550% — со 180 тысяч по состоянию на 31 июля 2016 года до 990 тысяч по состоянию на 31 июля 2017 года.

Количество заказчиков выросло на 294%, а количество участников — на 384% и составило 115,4 тысяч по состоянию на 31 июля 2017 года.

Если в конце июля 2016 года сумма сэкономленных средств составляла 3,1 млрд грн, то год спустя эта цифра составила 19,1 млрд грн, что на 616% больше.

Напомним, за прошедший год сумма договоров между государством и бизнесом в Системе электронных публичных закупок ProZorro достигла 172 млрд грн. Это в 11 раз больше, чем годом ранее.

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