Компания из США поглотит крупный европейский платежный процессор

За 46% акций Nets предлагают $5,3 млрд

Скандинавский платежный процессор Nets получил предложение о поглощении в размере $5,3 млрд от американской частной акционерной компании Hellman & Friedman.

Предложение было принято акционерами компании. Данная сумма отвечает 46% акционерного капитала Nets.

Ожидается, что сделка будет заключена в первом квартале 2018 года.

Заинтересованность в поглощении Nets со стороны компании из США — результат всплеска интереса к денежно-генерирующему потенциалу крупнейших в Европе платформ обработки платежей: на рынке появляются новые игроки, а потребители переключаются на онлайн-и мобильные платежи.

Сделка Nets последовала незадолго после аналогичных поглощений Worldpay и Paysafe. Аналогичные сделки ожидаются в Швейцарии, Португалии, Австрии и Германии.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что крупнейшие банки США обходят европейские по уровню прибыли. Прибыль десяти крупнейших американских банков в первом полугодии 2017 года выросла на 19%, банков ЕС — на 5%. Об этом свидетельствуют данные исследования британской консалтинговой компании Ernst & Young.

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По материалам finextra.com