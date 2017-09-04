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Компания Microsoft присоединилась к блокчейн-проекту IC3

04.09.2017 16:03

IC3 – это проект, в рамках которого проходят исследования криптовалют, блокчейна, теории игр, криптографии и т.д.

Microsoft блокчейн IC3

Компания Microsoft присоединилась к блокчейн-проекту IC3. Фото: webnews.it

Компания-гигант в сфере технологий Microsoft присоединилась к блокчейн-проекту IC3, который создан на базе Корнеллского университета и еще нескольких крупных образовательных центров.

В Microsoft заявили, что «находятся под большим впечатление» от исследований, которые проводит IC3, особенно в том, что касается упрощения и масштабирования.

IC3 – это проект, в рамках которого проходят исследования криптовалют, блокчейна, теории игр, криптографии, языков программирования и кибербезопасности.

Сейчас команда проекта состоит из представителей Корнеллского университета, Калифорнийского университета в Беркли, Иллинойсского университета и Израильского технологического университета.

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Ранее мы писали о том, что Япония будет использовать блокчейн в сфере возобновляемой энергетики. Домохозяйства в Японии смогут делиться электроэнергией, генерируемой альтернативными источниками, благодаря технологии блокчейн.

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По материалам coindesk.com

Рубрики: BlockchainMicrosoftНовости
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