Компания Microsoft присоединилась к блокчейн-проекту IC3

IC3 – это проект, в рамках которого проходят исследования криптовалют, блокчейна, теории игр, криптографии и т.д.
Компания-гигант в сфере технологий Microsoft присоединилась к блокчейн-проекту IC3, который создан на базе Корнеллского университета и еще нескольких крупных образовательных центров.
В Microsoft заявили, что «находятся под большим впечатление» от исследований, которые проводит IC3, особенно в том, что касается упрощения и масштабирования.
IC3 – это проект, в рамках которого проходят исследования криптовалют, блокчейна, теории игр, криптографии, языков программирования и кибербезопасности.
Сейчас команда проекта состоит из представителей Корнеллского университета, Калифорнийского университета в Беркли, Иллинойсского университета и Израильского технологического университета.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали о том, что Япония будет использовать блокчейн в сфере возобновляемой энергетики. Домохозяйства в Японии смогут делиться электроэнергией, генерируемой альтернативными источниками, благодаря технологии блокчейн.
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По материалам coindesk.com