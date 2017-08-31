Технология блокчейн выходит на рынок автомобилей и кар-шеринга

EY разрабатывает специальную блокчейн-систему, которая сделает кар-шеринг для компаний и / или частных лиц более эффективным и удобным

Технология блокчейн, на базе которой созданы криптовалюты, такие как биткоин, выходит на рынок автомобилей и кар-шеринга.

Согласно Reuters, EY, консалтинговое подразделение Ernst & Young Global, в среду (30 августа) сообщило о запуске специальной блокчейн-системы, которая сделает кар-шеринг для компаний и / или частных лиц более эффективным и удобным. В EY уточнили, что система, под названием Tesseract, будет запущена совместно с компанией-партнером (которую отказались называть) уже в следующем квартале.

С помощью Tesseract пользователи смогут записывать право собственности на автомобиль, график использования транспортного средства, а также вычислять страховые котировки и т. д.

EY – не единственная компания, которая намерена внедрить технологию блокечейн на автомобильный рынок. Исследовательский институт Toyota Research Institute совместно с Массачусетским технологическим институтом работают над рядом совместных блокчейн-проектов. Более того, Toyota исследует возможности применения блокчейна в сфере «умного страхования».

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Ранее сообщалось о том, что реестр прав на недвижимое имущество перейдет на блокчейн. Планируется, что проект будет внедрен с 1 января 2018 года. Технологию блокчейн уже внедряют в сфере банкинга, финансов, логистики, страхования и т. д.

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