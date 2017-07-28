Реестр прав на недвижимое имущество перейдет на блокчейн

Внедрение проекта намечено на следующий год

Правительство намерено перевести Реестр прав на недвижимое имущество на технологию блокчейн.

Об этом сообщил президент инвестиционной группы «Универ», координатор гражданской платформы «Новая страна» Тарас Козак на своей странице в соцсети Facebook.

Планируется, что проект будет внедрен с 1 января 2018 года.

Напомним, технологию блокчейн уже внедряют в сфере банкинга, финансов, логистики, страхования и т. д.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Швейцарии запускают цифровой сервис идентичности на основе блокчейна. Власти города Цуга сообщили, что, начиная с сентября, будут предлагать цифровой сервис идентичности через новое приложение, которое объединяет идентичность и крипто-адрес пользователя.

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