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Реестр прав на недвижимое имущество перейдет на блокчейн

28.07.2017 17:47

Внедрение проекта намечено на следующий год

Недвижимое имущество блокчейн

Реестр прав на недвижимое имущество перейдет на блокчейн. Фото: blockchainfrance.net

Правительство намерено перевести Реестр прав на недвижимое имущество на технологию блокчейн.

Об этом сообщил президент инвестиционной группы «Универ», координатор гражданской платформы «Новая страна» Тарас Козак на своей странице в соцсети Facebook.

Планируется, что проект будет внедрен с 1 января 2018 года.

Напомним, технологию блокчейн уже внедряют в сфере банкинга, финансов, логистики, страхования и т. д.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Швейцарии запускают цифровой сервис идентичности на основе блокчейна. Власти города Цуга сообщили, что, начиная с сентября, будут предлагать цифровой сервис идентичности через новое приложение, которое объединяет идентичность и крипто-адрес пользователя.

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Рубрики: BlockchainНовостиУкраина

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