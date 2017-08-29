Блокчейн на практике: как крупные компании используют технологию для мониторинга поставок

Walmart, IBM и Nestle уже применяют технологию для оптимизации поставок

Несколько крупных компаний используют технологию блокчейн для эффективного мониторинга системы поставки своей продукции, вплоть до конечной точки продажи.

Walmart, IBM и Nestle работают над совместным проектом, в рамках которого компании тестируют применение технологии для оптимизации поставок. Walmart и IBM уже провели первоначальные тестирования в Китае и США.

В рамках пилотных тестов технология блокчейн использовалась для мониторинга поставок свинины и манго вплоть до полок супермаркетов.

Среди отслеживаемых данных были номера партий, сведения о происхождении продукции, сроках годности и записи об обработке продукции.

Все эти данные были внесены в базу на основе технологии блокчейн. Такая система обеспечит контроль за условиями доставки и хранения продукции, что в результате существенно повысит качество продукции и потребительский опыт покупателей.

Все больше руководителей компаний в совершенно разных сферах экономики подтверждают эффективность технологии блокчейн для бизнеса.

Согласно данным исследования компании IBM, около трети из 3 тыс опрошенных руководителей компаний сообщили, что уже используют или планируют использовать технологию в своем бизнесе. Все они убеждены, что блокчейн помогает компаниям усовершенствовать бизнес-стратегию.

Технология блокчейн улучшает эффективность и прозрачность различных бизнес-процессов. В частности, в рамках глобальной торговли и поставок технология может использоваться для оцифровки и обмена документацией, что существенно ускоряет процесс оплаты.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Украина будет хранить госинформацию на Blockchain. Применение новой технологии для заключения сделок существенно упростит и удешевит процедуру.

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По материалам cointelegraph.com