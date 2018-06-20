Компания Visa назвала причину сбоя 5 млн транзакций

Сбой случился в начале июня

В начале июня в СМИ появилась информация о том, что более 5 млн транзакций по картам Visa в Европе оказались неудачными из-за 10-часового сбоя (с 14,35 1 июня до 00:45 седующего дня). В компании рассказали о причинах инцидента и британские политики сочли эту причину достаточно убедительной.

Отвечая на вопросы председателя британского комитета по казначейству Ники Моргана, глава европейской Visa Шарлотта Хогг отметила, что на самом деле в ходе инцидента было затронуто только 10% из 51,2 млн транзакций по всей Европе. Так, в Великобритании не удалось обработать 2,4 млн транзакций по 1,7 млн ​​кредитных и дебетовых карт.

Объясняя, что пошло не так, Хогг говорит, что компонент основного дата-центра Visa частично утратил работоспособность. В результате вторичный центр обработки данных Visa не смог правильно и автоматически обрабатывать все транзакции. Компании потребовалось гораздо больше времени, чем ожидалось, чтобы изолировать первый элемент, тогда как неисправная система в основном центре обработки данных продолжала пытаться синхронизировать сообщения со вторичным центром. Это создало резерв сообщений во вторичном центре обработки данных, что, в свою очередь, замедлило способность этого центра обрабатывать входящие транзакции.

Visa работает с британскими банками для устранения последствий инцидента, включая соответствующую компенсацию держателям карт. В компании заверяют, что средства клиентов не пострадают.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что на платежную систему Visa подали жалобу за дополнительные комиссии. Ведь такие действия со стороны американского поставщика платежных услуг могут обойтись европейским предприятиям малого бизнеса более чем в €2 млрд в год.

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По материалам: www.finextra.com