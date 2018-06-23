Конкорд банк отменил комиссии для украинских айтишников (видео)

Для айтишников разработали специальный счет

Чтобы создать комфортные условия для украинских IT-специалистов, работающих на западных заказчиков, и создать условия для притока валюты в страну, днепровский Concord bank разработал для них программу с отсутствием комиссии за работу со счетом, продажу валюты, переводы и многое другое.

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Как зародилась идея создать специальный «Счет для IT», рассказывает основательница крупнейшей IT-конференции страны.

Анна Ижевская,

основательница крупнейшей it -конференции страны ITEM

Однако счет для IT-предпринимателей — не единственное преимущество для тех, кто принимает средства из-за рубежа. Также банк предлагает минимальную комиссию для пользователей Payoneer.

Юрий Бошников,

собственник компании Studio ifish, обучающей по всему миру людей создавать свои сайты

Помимо комиссии есть и другие преимущества.

Саша Ломова,

QA-инженер по разработке интернет-банкингов

В чем конкретные преимущества:

открытие и обслуживание счета – 1 грн;

комиссия за продажу валюты – 0 %;

комиссия за перечисление и снятие наличных в гривне с личных карт – 0 %;

мгновенное пополнение личных карт во всех терминалах iBox, Приват банка, через Приват 24 и в 90% остальных терминалах страны – 0 %;

заказчик переводит валюту на вашу международную карту «Рayoneer», а вы снимаете наличные с нее с наименьшей возможной комиссией — 2% в отделениях Конкорд банка по всей стране.

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