Конкорд банк отменил комиссии для украинских айтишников (видео)

Для айтишников разработали специальный счет
Чтобы создать комфортные условия для украинских IT-специалистов, работающих на западных заказчиков, и создать условия для притока валюты в страну, днепровский Concord bank разработал для них программу с отсутствием комиссии за работу со счетом, продажу валюты, переводы и многое другое.
Как зародилась идея создать специальный «Счет для IT», рассказывает основательница крупнейшей IT-конференции страны.
Однако счет для IT-предпринимателей — не единственное преимущество для тех, кто принимает средства из-за рубежа. Также банк предлагает минимальную комиссию для пользователей Payoneer.
Помимо комиссии есть и другие преимущества.
В чем конкретные преимущества:
- открытие и обслуживание счета – 1 грн;
- комиссия за продажу валюты – 0 %;
- комиссия за перечисление и снятие наличных в гривне с личных карт – 0 %;
- мгновенное пополнение личных карт во всех терминалах iBox, Приват банка, через Приват 24 и в 90% остальных терминалах страны – 0 %;
- заказчик переводит валюту на вашу международную карту «Рayoneer», а вы снимаете наличные с нее с наименьшей возможной комиссией — 2% в отделениях Конкорд банка по всей стране.
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