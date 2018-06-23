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PaySpaceMagazine

Конкорд банк отменил комиссии для украинских айтишников (видео)

23.06.2018 10:01 PR

Для айтишников разработали специальный счет

Чтобы создать комфортные условия для украинских IT-специалистов, работающих на западных заказчиков, и создать условия для притока валюты в страну, днепровский Concord bank разработал для них программу с отсутствием комиссии за работу со счетом, продажу валюты, переводы и многое другое.


Как зародилась идея создать специальный «Счет для IT», рассказывает основательница крупнейшей IT-конференции страны.

Все it-шники ищут возможность честно платить налоги и работать без страха ожидания проверок или «масок-шоу», но при этом, без потерь в прибыли. Поэтому после многомесячного сбора всех потребностей от наших it-шников родилась программа «Счет для IT».
Анна Ижевская,
основательница крупнейшей it -конференции страны ITEM

Concord bank стал главным партнером it-конференции ITEM, предложив специальную программу «Счет для IT»

Однако счет для IT-предпринимателей — не единственное преимущество для тех, кто принимает средства из-за рубежа. Также банк предлагает минимальную комиссию для пользователей Payoneer.

Я получаю оплату от заказчиков на международную карту Payoneer и мне важно снимать деньги с нее с минимальной комиссией. Сравнив около 10 банков, убедился, что Конкорд берет минимальную комиссию.
Юрий Бошников,
собственник компании Studio ifish, обучающей по всему миру людей создавать свои сайты

Помимо комиссии есть и другие преимущества.

Для меня важнее всего быстрое зачисление средств из-за рубежа, отсутствие комиссий за работу с валютой и доступ к самым современным банковским опциям. Поэтому и перешли на обслуживание в Concord bank
Саша Ломова,
QA-инженер по разработке интернет-банкингов

В чем конкретные преимущества:

  • открытие и обслуживание счета – 1 грн;
  • комиссия за продажу валюты – 0 %;
  • комиссия за перечисление и снятие наличных в гривне с личных карт – 0 %;
  • мгновенное пополнение личных карт во всех терминалах iBox, Приват банка, через Приват 24 и в 90% остальных терминалах страны – 0 %;
  • заказчик переводит валюту на вашу международную карту «Рayoneer», а вы снимаете наличные с нее с наименьшей возможной комиссией — 2% в отделениях Конкорд банка по всей стране.

 

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Рубрики: БанкиНовостиУкраина
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