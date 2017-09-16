Конкурент Uber может получить огромные инвестиции от Alphabet

На фоне волны негатива, накрывшей Uber, крупные инвестиции могут помочь компании Lyft победить конкурента

Конгломерат Alphabet, которому принадлежит Google, намеревается вложить в Lyft $1 млрд.

В апреле сервис такси привлек $600 млн инвестиций, после чего его капитализация оценивается в $7,5 млрд.

Благодаря огромным вложениям от Alphabet, Lyft сможет серьезно конкурировать с Uber, особенно учитывая то, что компания намерена начать продвижение на международном уровне.

Капитал также позволит Lyft предоставить весомые преимущества как водителям, так и клиентам через промо-акции. Наращивая рекламу и скидки в ключевых городах, Lyft сможет существенно вырваться вперед и обойти Uber. Такие крупные инвестиции также помогут Lyft оставаться независимым.

Напомним, недавно Waymo, принадлежащая Alphabet, подала в суд на Uber, обвинив компанию в краже коммерческой тайны.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Uber повысил тарифы на поездки в Киеве. С 12 сентября стоимость поездок стала выше.

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По материалам techcrunch.com