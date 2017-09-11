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Uber подозревают в использовании шпионских программ для борьбы с конкурентом

11.09.2017 17:43

Компания подозревается в использовании незаконных методов в конкурентной борьбе с Lyft

Uber подозревают в использовании шпионских программ для борьбы с конкурентом. Фото: novideasoft

Федеральное бюро расследований США и прокуроры в Нью-Йорке ведут расследование против Uber Technologies Inc. Компанию подозревают в использовании шпионских программ для борьбы с конкурентом Lyft.

Расследование началось на фоне ухода из компании главы глобального отдела по правовому соответствию Джозефа Шпиглера, который подал в отставку на прошлой неделе, проработав в компании год.

Предметом для расследования стала программа Uber под названием Hell, которая, предположительно, позволяла компании шпионить за водителями сервиса-конкурента Lyft.

Программа Hell распознавала водителей, которые работали на обе компании, и предлагала им денежные вознаграждения за использование Uber. Согласно информации, поступившей от источника, программа работала с 2014 по 2016 год.

Отмечается, что это уже третье расследование властей США против Uber.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что Uber обвиняют во взяточничестве. Власти США начали предварительное расследование в отношении компании.

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По материалам ubr.ua

Рубрики: UberКомпанииНовостиСША
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