Uber подозревают в использовании шпионских программ для борьбы с конкурентом

Компания подозревается в использовании незаконных методов в конкурентной борьбе с Lyft

Федеральное бюро расследований США и прокуроры в Нью-Йорке ведут расследование против Uber Technologies Inc. Компанию подозревают в использовании шпионских программ для борьбы с конкурентом Lyft.

Расследование началось на фоне ухода из компании главы глобального отдела по правовому соответствию Джозефа Шпиглера, который подал в отставку на прошлой неделе, проработав в компании год.

Предметом для расследования стала программа Uber под названием Hell, которая, предположительно, позволяла компании шпионить за водителями сервиса-конкурента Lyft.

Программа Hell распознавала водителей, которые работали на обе компании, и предлагала им денежные вознаграждения за использование Uber. Согласно информации, поступившей от источника, программа работала с 2014 по 2016 год.

Отмечается, что это уже третье расследование властей США против Uber.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что Uber обвиняют во взяточничестве. Власти США начали предварительное расследование в отношении компании.

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По материалам ubr.ua