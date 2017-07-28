Кредитный бум: банки стали чаще выдавать займы украинцам

В НБУ сообщили, что спрос населения и бизнеса на кредиты растет

Спрос населения и бизнеса на кредиты растет, а банки чаще одобряют кредитные заявки. Об этом говорится в аналитическом отчете «Опрос об условиях кредитования», обнародованном на этой неделе Национальным банком Украины.

Опрос проводился с 22 июня по 7 июля 2017 среди кредитных менеджеров 68 банков, на которые приходится 97% активов банковской системы. В нем говорится о результатах II квартала и ожиданиях на III квартал и 12 последующих месяцев.

Во втором квартале существенно увеличился спрос на потребительские и ипотечные кредиты. По мнению банков, основные факторы — снижение стоимости займов, рост потребительской уверенности и оживление на рынке недвижимости.

Спрос на корпоративные кредиты продолжил увеличиваться. Об этом заявили 45% опрошенных банкиров. Более востребованными стали все виды кредитов, кроме валютных. Это связано с потребностью предприятий в оборотном капитале и инвестициях, снижением процентных ставок и необходимостью реструктуризировать долги.

В третьем квартале банки ожидают дальнейшего увеличения спроса на кредиты, прежде всего потребительские. Этому будет способствовать снижение процентных ставок.

В течение следующих 12 месяцев 68% опрошенных банков прогнозируют, что портфель корпоративных кредитов возрастет. Чуть меньше — 62% сотрудников банков — ожидают рост показателей в потребительском сегменте.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Противоположную тенденцию зафиксировала компания GfK Ukraine. Исследование, проведенное по заказу Financial Inclusion Project, показало, что с каждым годом доля украинцев, которые обращаются за кредитами, уменьшается. В 2014 году она составила 13,5%, в 2015 — 10,6%, а в 2016 — 8,8%.

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