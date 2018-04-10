Криптовалюты оптом: одна из криптобирж представит новый вид торгов

Биткоин-биржа братьев Уинклвоссов запустит «оптовую» торговлю блоками криптовалют

Биткоин-биржа Gemini, основанная братьями-инвесторами Кэмероном и Тайлером Уинклвоссами, объявила, что с 12 апреля предложит крупным трейдерам возможность совершать сделки с целыми блоками биткоина и Ethereum.

Как говорится в сообщении, новый сервис позволит торговать большими объемами BTC и ETH, при этом крупные сделки не появятся в основной книге заявок. Это должно позволить избежать чрезмерного влияния на цену активов, в то же время обеспечив «дополнительный механизм для создания источников ликвидности». Отмечается, что минимальный размер сделки составит 10 BTC или 100 ETH соответственно.

Размещая ордер, клиенты смогут указывать минимальное количество, лимит цены, а также тип сделки — покупка это или продажа. Эта информация, также называемая «индикация интереса», будет одновременно отправлена всем маркетмейкерам.

Gemini



СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в сети Monero состоялся хардфорк для защиты от нового майнера. В конце апреля в сети должен состояться еще один хардфорк.

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По материалам forklog.com