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PaySpaceMagazine

Криптовалюты оптом: одна из криптобирж представит новый вид торгов

10.04.2018 9:10

Биткоин-биржа братьев Уинклвоссов запустит «оптовую» торговлю блоками криптовалют

Криптовалюты оптом: одна из криптобирж представит новый вид торгов. Фото: frontera.net

Биткоин-биржа Gemini, основанная братьями-инвесторами Кэмероном и Тайлером Уинклвоссами, объявила, что с 12 апреля предложит крупным трейдерам возможность совершать сделки с целыми блоками биткоина и Ethereum.

Как говорится в сообщении, новый сервис позволит торговать большими объемами BTC и ETH, при этом крупные сделки не появятся в основной книге заявок. Это должно позволить избежать чрезмерного влияния на цену активов, в то же время обеспечив «дополнительный механизм для создания источников ликвидности». Отмечается, что минимальный размер сделки составит 10 BTC или 100 ETH соответственно.

Размещая ордер, клиенты смогут указывать минимальное количество, лимит цены, а также тип сделки — покупка это или продажа. Эта информация, также называемая «индикация интереса», будет одновременно отправлена всем маркетмейкерам.

В соответствии с нашей приверженностью справедливому, прозрачному и основанному на правилах рынку, блок-ордеры будут транслироваться в электронном виде участвующим маркетмейкерам одновременно, обеспечивая наилучшее выполнение и раскрытие цены для тех, кто участвует в программе
Gemini

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в сети Monero состоялся хардфорк для защиты от нового майнера. В конце апреля в сети должен состояться еще один хардфорк.

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По материалам forklog.com

Рубрики: BitcoinКомпанииКриптовалютыНовостиСША
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