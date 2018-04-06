В сети Monero состоялся хардфорк для защиты от нового майнера

В конце апреля в сети должен состояться еще один хардфорк
Сегодня, 6 апреля, в сети Monero состоялся хардфорк, который разработчики уже назвали «успешным». Разветвление состоялось на блоке 1 546 000.
Главной целью хардфорка стало не внедрение усовершенствований, а защита сети от влияния ASIC-майнеров. Дело в том, что в конце марта один из крупнейших производителей майнингового оборудования Bitmain представил новый ASIC-майнер Antminer X3 для криптовалют на базе PoW-алгоритма CryptoNight, таких как Monero. Он позволяет добывать монеты гораздо быстрее, чем на ПК и видеокартах, что в итоге приводит к созданию крупных пулов и централизации хешрейта криптовалюты.
Кроме того, новый хардфорк Monero увеличил «размер колец» с 5 до 7, что должно повысить уровень приватности транзакций. Несмотря на заявленный успех хардфорка, некоторые майнинговые пулы, включая, например, Minergate, еще не успели сделать апгрейд. Об этом сообщают пользователи Reddit.
Напомним, в начале марта разработчики анонсировали хардфорк MoneroV, ориентированный на решение проблемы масштабирования оригинального блокчейна. Ожидается, что он состоится 30 апреля.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что в Казахстане могут запретить криптовалюту. В сети появилась довольно неоднозначная информация о том, что Центробанк Казахстана размышляет о запрете использования, трейдинга и майнинга криптовалюты.
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По материалам ru.insider.pro