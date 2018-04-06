В сети Monero состоялся хардфорк для защиты от нового майнера

В конце апреля в сети должен состояться еще один хардфорк

Сегодня, 6 ап­ре­ля, в сети Monero со­сто­ял­ся хард­форк, ко­то­рый раз­ра­бот­чи­ки уже на­зва­ли «успеш­ным». Раз­ветв­ле­ние со­сто­я­лось на блоке 1 546 000.

Глав­ной целью хард­фор­ка стало не внед­ре­ние усо­вер­шен­ство­ва­ний, а за­щи­та сети от вли­я­ния ASIC-май­не­ров. Дело в том, что в конце марта один из круп­ней­ших про­из­во­ди­те­лей май­нин­го­во­го обо­ру­до­ва­ния Bitmain пред­ста­вил новый ASIC-май­нер Antminer X3 для крип­то­ва­лют на базе PoW-ал­го­рит­ма CryptoNight, таких как Monero. Он поз­во­ля­ет до­бы­вать мо­не­ты го­раз­до быст­рее, чем на ПК и ви­део­кар­тах, что в итоге при­во­дит к со­зда­нию круп­ных пулов и цен­тра­ли­за­ции хеш­рей­та крип­то­ва­лю­ты.

Кроме того, новый хард­форк Monero уве­ли­чил «раз­мер колец» с 5 до 7, что долж­но по­вы­сить уро­вень при­ват­но­сти тран­зак­ций. Несмот­ря на за­яв­лен­ный успех хард­фор­ка, неко­то­рые май­нин­го­вые пулы, вклю­чая, на­при­мер, Minergate, еще не успе­ли сде­лать ап­грейд. Об этом со­об­ща­ют поль­зо­ва­те­ли Reddit.

На­пом­ним, в на­ча­ле марта раз­ра­бот­чи­ки анон­си­ро­ва­ли хард­форк MoneroV, ори­ен­ти­ро­ван­ный на ре­ше­ние про­бле­мы мас­шта­би­ро­ва­ния ори­ги­наль­но­го блок­чей­на. Ожи­да­ет­ся, что он со­сто­ит­ся 30 ап­ре­ля.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Казахстане могут запретить криптовалюту. В сети появилась довольно неоднозначная информация о том, что Центробанк Казахстана размышляет о запрете использования, трейдинга и майнинга криптовалюты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как правительство Египта майнит за счет граждан — результаты исследования

По материалам ru.insider.pro