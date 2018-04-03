Стало известно, с помощью какого ПО египетское правительство наживается за счет своих граждан

Согласно Thecurrencyanalytics, египетское правительство не только репрессирует своих граждан и шпионит за ними в интернете, но также использует их компьютеры для майнинга криптовалюты.

3 марта Citizen Lab, междисциплинарный центр в Университете Торонто, сообщил, что Египет тайно добывал криптовалюту с помощью компьютеров своих граждан. В докладе речь шла об использовании устройств DPI от Procera/Sandvine Networks для тайного сбора денег с майнинга криптовалюты и партнерской рекламы.

Эксперты Citizen Lab обнаружили, что определенное программное обеспечение (например, Packetlogic от Procera и Sandvine Networks), используемое правительством, подходит к одному из скриптов майнинга под названием «Coinhive», который свободно доступен для разработки XMR или monero.

С другой стороны, исследователи обнаружили использование схемы «AdHose». В упомянутом докладе говорилось, что «Adhose» может работать в двух режимах: режим «струйки» и режим «спрея». Первый режим перенаправляет интернет-пользователей на скрипты майнинга и рекламу криптовалюты каждый раз, когда они делают запрос на какой-либо сайт. Второй режим обладает способностью к внедрению в браузеры пользователей вредоносного приложения Coinhive и нацелен на ресурсы Javascript.

Компания Sandvine обвинила Citizen Lab в клевете и введении людей в заблуждение и заявила, что отчет неправильный. Тем не менее, Citizen Lab утверждает, что эксперты уверены в результатах своих исследований.

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По материалам thecurrencyanalytics.com