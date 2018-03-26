Сайты-подделки: хакеры атаковали клиентов украинских банков

Какие банки стали мишенью хакеров — читайте далее

Сегодня в уанете было обнаружено сразу два сайта-фальшивки, с помощью которых преступники пытали выманить у клиентов платежные реквизиты и пароли к учетным записям. Об этом сообщил Александр Карпов (директор Ассоциации ЕМА) в соцсети Facebook.

Так, страничка-гибрид, брендированная под Райффайзен Банк Аваль (дизайн сайта) и Монобанк (ссылка в соцсетях и адрес сайта) содержала форму для ввода карточных данных (номер, срок годности, CVV). На момент написания новости ее уже удалили.

А на фэйковом сайте Ощадбанка требовалось ввести пароль от учетной записи в онлайн-банкинге.

Подделку легко узнать по одному из этих признаков — в URL мошеннических ресурсов отсутсвует безопасное расширение https. А в названии банка допущены ошибки — oschadbk.

Помимо поддельных веб-сраниц, мошенники продолжают рассылать клиентам банков сообщения. Вот такое SMS получил пользователь Райффайзен.

На прошлой неделе мошенники рассылали похожие SMS от имени Национального банка Украины. Подробнее об этом — в материале PaySpace Magazine.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Единственная информация о платежной карте, которую можно передавать третьим лицам — это ее номер. Его достаточно для совершения денежного перевода на карту.

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