Крупный банк блокирует счета криптовалютных бирж

Три чилийские криптовалютные биржи сообщили о блокировке банковских аккаунтов

Трем чилийским криптообменникам (BUDA, Crypto MKT и Orionx) было отказано в банковском обслуживании, так как Banco Estado, последний банк, осуществляющий обмен криптовалют в Чили, объявил о закрытии счетов торговых платформ. Об этом сообщает CCN, ссылаясь на местное издание El Mercurio.

Случившееся недоразумение может свидетельствовать о том, что чилийский банк принял решение не сотрудничать с компаниями, которые каким либо образом связаны с криптовалютой.

Генеральный директор криптобиржи BUDA Пабло Чавес заявил, что компании придется перейти в другой формат работы, и на случай непредвиденного сценария развития событий, руководство даже не отрицает идею открытия цифрового банка.

Мартин Джофре, соучредитель Crypto MKT, напротив, заявил, что если Banco Estado не вернется к поддержке криптообменников, компания вернет пользователям средства.

Руководство Orionx заявило, что вне зависимости о того, разблокируют счета или нет, обменник в состоянии вернуть средства пользователям.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее уже сообщалось о том, что на рынке криптовалютных бирж состоялась крупная сделка. Японская финансовая компания Monex, которая пару дней назад сообщала о планах приобрести контрольный пакет акций криптовалютной биржи Coincheck, сегодня сообщила о закрытии сделки.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — В Казахстане могут запретить криптовалюту

По материалам ccn.com