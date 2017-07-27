Крупная сделка в e-commerce: Flipkart выкупает своего конкурента Snapdeal

На индийском рынке электронной коммерции согласовали сделку стоимостью почти $1 млрд

Правление индийского онлайн-маркетплейса Snapdeal приняло предложение более крупного конкурента Flipkart о поглощении. Сумма сделки, по данным источников, знакомых с ситуацией, составила $900-950 млн.

Кроме того, Snapdeal продаст банку Axis свой платежный бизнес FreeCharge, приобретенный два года назад.

Семилетний Snapdeal, который смог привлечь более $1,5 млрд от инвесторов, среди которых SoftBank и Alibaba, в 2015 году оценивался в $6,5 млрд.

Сделка с Flipkart может ознаменовать возрождение компании под управлением нового генерального директора Каляна Кришнамурти, который занял эту должность в январе 2017 года. Под его контролем Flipkart, который в последние годы терял позиции, стал главным конкурентом Amazon в Индии.

Помогло продвинуться компании и то, что ей удалось привлечь $1,4 млрд финансирования от eBay, Microsoft и Tencent в апреле. Тогда Flipkart оценивался в $11,6 млрд. И хотя когда-то капитализация компании достигала $15 млрд, сам факт привлечения средств от глобальных инвесторов стал огромным достижением.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Amazon запустился на новом региональном рынке. Компания официально запустила свой сервис доставки Prime Now в Сингапуре.

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По материалам techcrunch.com