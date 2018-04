Крупнейшие крипто-биржи проверит Генпрокуратура США

Генпрокуратура Нью-Йорка будет проверять 13 криптобирж

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман потребовал от 13 крупнейших криптовалютных бирж, среди которых Coinbase, bitFlyer и Kraken, раскрыть информацию о своей деятельности.

По словам Генпрокурора, инициатива по обеспечению целостности рынков виртуальных валют будет изучать стандарты работы этих платформ, в целях повышения прозрачности их деятельности.

Эрик Шнайдерман

Генпрокурор штата Нью-Йорк

Генпрокуратура штата Нью-Йорк отправила письма таким криптовалютным биржам: Coinbase, Inc. (GDAX); Gemini, bitFlyer USA, Inc., iFinex Inc. (Bitfinex), Bitstamp USA Inc., Payward, Inc. (Kraken), Bittrex, Inc., Circle Internet Financial Limited (Poloniex LLC), Binance Limited, Elite Way Developments LLP (Tidex.com), Gate Technology Incorporated (Gate.io), itBit Trust Company и Huobi Global Limited (Huobi.Pro).

Компании должны предоставить ответы на такие вопросы:

собственность и управление

основные операции и комиссии

правила торговли криптовалютой

сбои, которые возникают во время работы торговых площадок

конфиденциальность данных клиентов и противодействие отмыванию денег

системы внутреннего контроля деятельности компании.

Кроме этого, криптобиржам необходимо охарактеризовать, как они противодействуют манипулированию рынком; раскрыть стандарты своей политики, касающиеся торговых ботов; рассказать о мерах защиты от мошенничества и других рисков.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о том, что в глава пятой по величине биржи криптовалют в Южной Корее Coinnest Ким Ик Хван задержан по обвинениям в мошенничестве. Прокуратура полагает, что они переводили виртуальную валюту своих клиентов на собственные счета, и добивается ордера на их арест.

