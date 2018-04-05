В Корее задержали главу одной из крупных криптобирж

При этом криптобиржа Coinnest продолжает работу

Глава пятой по величине биржи криптовалют в Южной Корее Coinnest Ким Ик Хван задержан накануне по обвинениям в мошенничестве. Об этом стало известно из местной прессы.

Это первое в Южной Корее задержание главы компании, связанной с обращением криптовалюты в стране.

Вместе с ним задержан еще один сотрудник Coinnest. Прокуратура полагает, что они переводили виртуальную валюту своих клиентов на собственные счета, и добивается ордера на их арест.

Биржа Coinnest была одной из трех криптовалютных компаний, в которых с 12 марта следователи прокуратуры проводили проверки.

Сообщается, что сайт биржи работает в обычном режиме.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что рейтинговые агентства считают венесуэльскую криптовалюту аферой. Авторитетные ресурсы в сфере ICO называют венесуэльскую криптовалюту скамом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Швейцарские эксперты прогнозируют обвал криптовалюты

По материалам minfin.com.ua