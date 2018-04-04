Швейцарские эксперты прогнозируют обвал криптовалюты

Экперты прогнозируют падение рыночной стоимости биткоина

Согласно некоторым швейцарским исследователем, рыночная стоимость биткоина может упасть более, чем на треть к концу 2018 года, сообщает CNBC.

Прогнозы не точные, но есть и конкретные факты, на которые стоит обратить внимание. В последнее время наблюдается замедление роста количества активных пользователей цифровой валюты. А вот это уже может сбавить обороты рыночной капитализации токена.

Спенсер Уитли и Дидье Сорнетт, профессоры предпринимательских рисков ETH Zurich, опираясь на закон Меткалфа, прогнозируют, что к концу 2018 года капитализация биткоина не будет превышать $77 млрд. А это на $41 млрд (или 35%) меньше рыночной капитализации биткоина состоянием на 2 апреля ($118 млрд).

Ученые не прогнозировали полного краха криптовалюты и не пытаются «запугать» инвесторов, а предупреждают о возможных сценариях событий и напоминают о переменчивости и нестабильности рынка. Также они напомнили, что необходимо внимательно следить за общим состоянием рынка.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что держатели биткоинов стали реже пользоваться своими монетами. Несмотря на рекордно низкие комиссии, держатели биткоинов не спешат пользоваться своими монетами: количество подтвержденных биткоин-транзакций достигло двухлетнего минимума.

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По материалам cnbc.com