В Германии биткоин признали законным платежным средством

Германия теперь официально определяет биткоин валютой

Министерство финансов Германии подписало постановление о признании биткоина законным платежным средством. Документ определяет, что покупки, совершенные за криптовалюту, не облагаются налогами.

Постановление было подписано во вторник, 27 февраля, и в нем цитируется решение Европейского суда 2015 года, определившего биткоин валютой с точки зрения налогообложения и отменившего налог на добавленную стоимость при покупках товаров и услуг при помощи криптовалют.

Следует отметить, что решение Европейского суда допускает расхождение во мнениях государств Евросоюза относительно сути и регулирования криптовалют. Каждая страна может иметь свое мнение относительно того, что такое биткоин: валюта или товар.

Германия теперь официально определяет биткоин валютой – как отмечено в постановлении Минфина, криптовалюты становятся эквивалентом законных средств платежа, так как используются участниками транзакций как альтернативный договорный и немедленный способ оплаты.

Примечательно, что ранее в этом году глава Бундесбанка Йоахим Вюрмелинг заявил, что цифровые валюты наподобие биткоина должны регулироваться с помощью набора международных правил, а не на уровне отдельных наций.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Евросоюзе снова заговорили о регулировании Bitcoin. Риски, связанные с криптовалютами, нельзя недооценивать.

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По материалам forklog.com