Держатели биткоинов не пользуются своими монетами

Количество биткоин-транзакций достигло двухлетнего минимума

Несмотря на рекордно низкие комиссии, держатели биткоинов не спешат пользоваться своими монетами: количество подтвержденных биткоин-транзакций достигло двухлетнего минимума. Об этом свидетельствуют данные Blockchain.info.

Судя по графику, спад транзакционной активности прямо пропорционален падению курса биткоина после рекордов прошлого года, когда монета выросла до 20$ тысяч на некоторых крупных биржах. Двухлетний минимум пришелся на 26 февраля, когда было совершено всего 180 тысяч транзакций, 5 марта — чуть более 197 тысяч.

Несмотря на релиз протокола Segregated Witness (SegWit) и его имплементацию на биржах Coinbase и Bitfinex, увеличение скорости и снижение комиссий, судя по всему, интересуют криптоэнтузиастов меньше, чем потенциальные прибыли. По данным сайта SegWit Party, новый протокол уже используется при совершении порядка 30% транзакций в блокчейне биткоина.

Кроме того, P2P-сервис Localbitcoins также зафиксировал шестимесячный минимум — за прошлую неделю объем торгов составил менее $57 млн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Германии биткоин признали законным платежным средством. Германия теперь официально определяет биткоин валютой.

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По материалам forklog.com