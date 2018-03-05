Новое решение от PayPal позволит ускорить криптовалютные платежи

PayPal разрабатывает собственную систему мгновенных криптовалютных платежей

Процессинговый гигант PayPal работает над собственной системой криптовалютных платежей, которая должна повысить скорость транзакций. Информация о соответствующей патентной заявке появилась на сайте Ведомства по патентам и торговым знакам США.

В документе под названием «Ускоренная система транзакций в виртуальной валюте» описывается метод осуществления криптовалютных платежей посредством передачи специальных приватных ключей между продавцом и покупателем.

Главная цель новой системы — сократить время, требуемое на подтверждение транзакций и появление нового блока в сети. Для этого разработчики PayPal предлагают использовать так называемые вторичные электронные кошельки с собственным набором уникальных приватных ключей для покупателей и продавцов. Система будет генерировать и передавать ключи, к которым привязана требуемая сумма в той или иной криптовалюте.

из документа



При этом ранее гендиректор PayPal Дэн Шульман назвал биткоин неэффективным способом передачи ценности.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что одна из крупнейших e-commerce компаний мира создаст свою криптовалюту. Японская е-сommerce-компания Rakuten запускает собственный криптоактив.

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По материалам forklog.com