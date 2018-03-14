Крупнейшая криптобиржа США получила лицензию в Европе

Платформа получила лицензию на предоставление услуг в Великобритании и Европе

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) выдало крупнейшей биткоин-платформе США Coinbase лицензию на операции с электронными деньгами (E-money). Теперь площадка имеет право предоставлять в стране платежные услуги и выпускать цифровые альтернативы наличных денег, которые можно использовать для совершения электронных, телефонных и интернет-платежей.

Впрочем, как подчеркнули в Coinbase, «электронные деньги» — это не криптовалюты. Поэтому лицензия подразумевает более строгое регулирование, нацеленное на защиту потребителей.

Coinbase



Примечательно, что номинально лицензия FCA позволяет Coinbase работать и в 23 странах-участницах Евросоюза, однако пока неясно, повлияет ли на это вероятный выход Великобритании из объединения.

В Coinbase отметили, что компания может торговать внутри союза вплоть до так называемого Brexit, однако если соответствующие правила потеряют силу после выхода Великобритании, то площадке нужно будет приостановить свою деятельность на соответствующих территориях до тех пор, пока не будет получена обновленная лицензия.

Помимо лицензии E-money компания Coinbase объявила о присоединении к британской инициативе Faster Payments Scheme, призванной увеличить эффективность банковских переводов для резидентов страны.

Как отмечается в пресс-релизе, выход на рынки Великобритании и Европы стал ответом Coinbase на постоянно растущий спрос на услуги в этих регионах. Компания также планирует увеличить штат своего лондонского филиала в восемь раз.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам forklog.com