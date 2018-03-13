Налоговый калькулятор: крупнейшая криптобиржа запустила новый инструмент

Крупнейшая криптобиржа запустила налоговый калькулятор для трейдеров

Крупнейшая американская криптовалютная платформа Coinbase запустила новый инструмент для трейдеров, который позволяет подсчитать примерную прибыль или убытки, появившиеся в ходе торговли. Новая инициатива призвана упростить соблюдение налогового законодательства для клиентов площадки.

Как говорится в сообщении Coinbase, калькулятор можно использовать для составления отчета о приросте (или потере) капитала на платформе. Для вычислений используется метод ‘first-in-first-out’.

Впрочем, представители биржи отмечают, что новый инструмент создан для тех пользователей, кто покупает и продает криптовалюты исключительно на площадке Coinbase. Калькулятор не рекомендуется для трейдеров, которые приобрели цифровые активы на сторонних платформах или в ходе первичных предложений монет.

Coinbase



СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Coinbase создал продукт для новичков в криптоиндустрии. Индексный фонд позволит инвесторам получить более точное представление о рынке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Держатели биткоинов не пользуются своими монетами

По материалам forklog.com