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Налоговый калькулятор: крупнейшая криптобиржа запустила новый инструмент

13.03.2018 9:36

Крупнейшая криптобиржа запустила налоговый калькулятор для трейдеров

Налоговый калькулятор: крупнейшая криптобиржа запустила новый инструмент. Фото: themerkle.com

Крупнейшая американская криптовалютная платформа Coinbase запустила новый инструмент для трейдеров, который позволяет подсчитать примерную прибыль или убытки, появившиеся в ходе торговли. Новая инициатива призвана упростить соблюдение налогового законодательства для клиентов площадки.

Как говорится в сообщении Coinbase, калькулятор можно использовать для составления отчета о приросте (или потере) капитала на платформе. Для вычислений используется метод ‘first-in-first-out’.

Впрочем, представители биржи отмечают, что новый инструмент создан для тех пользователей, кто покупает и продает криптовалюты исключительно на площадке Coinbase. Калькулятор не рекомендуется для трейдеров, которые приобрели цифровые активы на сторонних платформах или в ходе первичных предложений монет.

Калькулятор позволяет провести предварительный расчет прибыли/убытков наших клиентов, однако не является официальным налоговым инструментом. Для валидации результатов необходимо проконсультироваться с вашим налоговым специалистом
Coinbase

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Coinbase создал продукт для новичков в криптоиндустрии. Индексный фонд позволит инвесторам получить более точное представление о рынке.

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По материалам forklog.com

Рубрики: BitcoinКомпанииКриптовалютыНовостиСША
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