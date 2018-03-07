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Coinbase создал продукт для новичков в криптоиндустрии

07.03.2018 12:21

Индексный фонд позволит инвесторам получить более точное представление о рынке

Фото: iconews.co.kr

Крупнейшая торговая площадка купли/продажи криптовалют предлагает инвесторам еще один инструмент отслеживания рынка.

На днях Coinbase Inc. сообщила о запуске индексного фонда Coinbase Index Fund. Новый инвестиционный инструмент будет отслеживать эффективность четырех токенов, которые торгуются на бирже в настоящее время. И позволит инвесторам получить более точное представление о рынке, который оценивается в 450 миллиардов долларов.

Более половины пользователей Amazon заявили, что они рассмотрят возможность использования криптовалюты, созданной интернет-гигантом.

Пользователи смогут инвестировать в этот фонд раз в месяц и снимать средства раз в квартал. Трейдинг в рамках фонда невозможен. Пока опция доступна только американским инвесторам.

Идея предложить клиентам корзину актовов не нова. В прошлом году о работе над подобной опцией заявили в Bitwise Asset Management и Fundstrat Global Advisors.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что Thomson Reuters добавил индекс биткоина в свои терминалы — пользователи терминалов смогут повысить эффективность торговых операций благодаря точности, оперативности и широте охвата данных.

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Рубрики: BitcoinМирНовости
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