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Тату с QR-кодами: как стриптизерши Лас-Вегаса принимают биткоин

28.02.2018 11:24

Внутри стрип-клуба даже есть биткоин-банкомат для пополнения баланса кошелька

Тату с QR-кодами: как стриптизерши Лас-Вегаса принимают биткоин. Фото: thedailybeast.com

Один из стрип-клубов Лас-Вегаса «Legends Room» позволяет своим танцовщицам напрямую принимать от клиентов платежи в биткоинах. В первую очередь, нововведение вызвано повышенной конфиденциальностью таких платежей (в случае оплаты картами жены клиентов могут увидеть транзакции из стрип-клуба в истории платежей), а также интересом со стороны клиентов-держателей криптовалюты.

Местные журналисты пообщались с основателем стрип-клуба Ником Бломгреном и несколькими танцовщицами. Они рассказали, что посетители могут купить криптовалюту прямо в клубе — специально для этого там установлен биткоин-банкомат. Сами стриптизерши могут использовать временные тату с QR-кодами, содержащими их адреса биткоин-кошельков. Эти коды клиенты могут сканировать с помощью своих смартфонов.

Временное тату с QR-кодом. Фото: vegasseven.com

При этом использование криптовалюты позволяет танцовщицам избежать объяснения банкам, откуда у них столько наличных.

Не буду говорить названия, но есть определенные банки, которые закрывают нам счета и фактически отказываются нас обслуживать из-за того, что мы работаем в индустрии развлечений для взрослых
Саммер Чейз
танцовщица Legends Room

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что конгресс США намерен регулировать криптовалюту. Правительство пытается наверстать упущенное по вопросу регулирования.

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По материалам news.bitcoin.com

Рубрики: BitcoinКриптовалютыНовостиСША
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