Тату с QR-кодами: как стриптизерши Лас-Вегаса принимают биткоин

Внутри стрип-клуба даже есть биткоин-банкомат для пополнения баланса кошелька

Один из стрип-клубов Лас-Вегаса «Legends Room» позволяет своим танцовщицам напрямую принимать от клиентов платежи в биткоинах. В первую очередь, нововведение вызвано повышенной конфиденциальностью таких платежей (в случае оплаты картами жены клиентов могут увидеть транзакции из стрип-клуба в истории платежей), а также интересом со стороны клиентов-держателей криптовалюты.

Местные журналисты пообщались с основателем стрип-клуба Ником Бломгреном и несколькими танцовщицами. Они рассказали, что посетители могут купить криптовалюту прямо в клубе — специально для этого там установлен биткоин-банкомат. Сами стриптизерши могут использовать временные тату с QR-кодами, содержащими их адреса биткоин-кошельков. Эти коды клиенты могут сканировать с помощью своих смартфонов.

При этом использование криптовалюты позволяет танцовщицам избежать объяснения банкам, откуда у них столько наличных.

Саммер Чейз

танцовщица Legends Room

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что конгресс США намерен регулировать криптовалюту. Правительство пытается наверстать упущенное по вопросу регулирования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Школьник из США написал книгу о биткоине для подростков

По материалам news.bitcoin.com