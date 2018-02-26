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Школьник из США написал книгу о биткоине для подростков

26.02.2018 16:27

Книга написана доступным для понимания языком

Школьник из США написал книгу о биткоине для подростков. Фото: hiswai.com

11-летний школьник из Массачусетса Эндрю Кюри за три месяца написал и самостоятельно издал 57-страничную книгу про биткоин для подростков Early Bird Gets The Bitcoin: The Ultimate Guide To Everything About Bitcoin.

Год назад Кюри договорился с родителями, что перестанет ходить в школу, если к 14 годам сумеет заработать $20 млн. Подросток начал изучать истории майнеров и ранних биткоин-инвесторов, а отец подсказал ему собрать всю изученную информацию об истории криптовалют, криптокошельках и ICO под одну обложку.

Книга написана доступным для понимания языком. Например, технологию распределенного реестра Эндрю Кюри сравнивает с документом на GoogleDocs, доступ к которому дан всем, а права редактирования — тем, кто покупает или продает биткоины. Доступ к криптокошелькам автор описал по аналогии с письмом, которое может попасть во все почтовые ящики, но получит его только тот, у кого есть ключ.

Каждый может разобраться в криптовалютах, если потратит 70-80 часов на изучение источников, чтобы найти среди них пару, по-настоящему передающих смысл
Эндрю Кюри
автор книги

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что крупнейшая криптобиржа передаст данные тысяч клиентов налоговикам. Одна из крупнейших криптобирж вынуждена предоставить Налоговому управлению США информацию о 13 тыс клиентов.

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По материалам forklog.com

Рубрики: BitcoinICOКриптовалютыНовостиСША
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