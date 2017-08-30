Крупный автопроизводитель инвестировал в конкурента Uber

Японский автомобильный гигант инвестировал в Grab — азиатского конкурента Uber

Корпорация Toyota Motor стала одним из участников текущего раунда финансирования Grab. Сумма инвестиций от автогиганта пока не раскрывается, но всего за этот раунд Grab ожидает получить рекордные в Юговосточной Азии $2,5 млрд. Из них $2 млрд уже вложили китайский Didi Chuxing и японский SoftBank.

Более того, компании запустят пилотную программу, в рамках которой Toyota установит на 100 машинах Grab устройства TransLog, позволяющие компаниям анализировать стиль вождения водителей, а также предлагать улучшенный доступ к автомобильным услугам.

Человек, знакомый с ситуацией, сообщил, что после завершения этого раунда финансирования компания Grab будет оцениваться в $6 млрд.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в приложении Uber появилась новая функция. Теперь в Uber можно заказывать поездки с несколькими пунктами назначения.

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По материалам reuters.com