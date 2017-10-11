Крупный ритейлер намерен увеличить свои онлайн-продажи почти вдвое

В 2018 году крупный американский ритейлер Walmart надеется повысить свои онлайн-продажи на 40%

Корпорация Walmart уделяет все больше внимания рынку e-commerce. Руководство компании на встрече инвесторов во вторник, 10 октября, заявило о планах сократить расходы. Сэкономленные таким образом деньги руководство намерено вложить в новые инициативы в области электронной коммерции и модернизацию магазинов. Компания надеется, что прогрессивные шаги помогут ей оставаться конкурентоспособной.

Так, руководители Walmart планируют свести к минимуму количество новых магазинов в США и сократить расходы в процентах от продаж.

В 2019 финансовом году Walmart откроет не более 25 новых магазинов в США и модернизирует существующие. Компания также планирует вложиться в расширение своей инфраструктуры и услуг в электронной коммерции, а также расширить свои сервисы, включая доставку продуктов на дом. Фактически, Walmart делает акцент на онлайн-продажах в надежде увеличить их примерно на 40% в следующем году.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что крупный ритейлер запускает новый сервис возврата и обмена. Обменять или получить компенсацию за онлайн-покупку можно будет в физических магазинах.

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По материалам pymnts.com