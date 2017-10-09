Крупный ритейлер запускает новый сервис возврата и обмена

Обменять или получить компенсацию за онлайн-покупку можно будет в физических магазинах

Крупный американский ритейлер Walmart запускает новый сервис возврата и обмена под названием Mobile Express Returns.

Потребитель, который купил товар онлайн, а затем решил его вернуть, может сделать это, зарегистрировав продукт в приложении Walmart и создав QR-код для транзакции. Затем достаточно будет просто зайти в физический магазин Walmart, чтобы быстро обменять или вернуть товар.

В некоторых случаях, например с крупногабаритным товаром, покупатель может оставить его себе и все равно получить возмещение. Эту опцию представители Walmart неофициально назвали «keep it».

Ожидается, что Mobile Express Returns запустится в ноябре этого года во всех магазинах Walmart в США, которых насчитывается около 4700. Услуга также расширится в 2018 году, охватывая сторонних продавцов на онлайн-маркетплейсе Walmart.com.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Walmart тестирует доставку продуктов питания прямо в холодильники. В процессе доставки курьер получает доступ в дом/квартиру клиента.

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По материалам techcrunch.com